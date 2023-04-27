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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تصادم موتوسيكل وتوك توك أعلي الطريق الأوسطي بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
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أصيب أحد الأشخاص في حادث تصادم موتوسيكل ودراجة نارية توك توك أعلي الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب أعلي الطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام موتوسيكل وتوك توك نتج عن الحادث إصابة أحد الأشخاص جري نقله إلي مستشفي البدرشين المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أعلي الطريق الاوسطي حادث تصادم مديرية امن الجيزة مستشفي البدرشين المركزي مركز شرطة البدرشين