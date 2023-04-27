برلماني: الحوار الوطني بوابة العبور للجمهورية الجديدة

أكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن انعقاد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني في ظل الظروف الراهنة يؤكد جدية الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من منطلق الحرص على مشاركة جميع فئات المجتمع لمناقشة قضايا تهم المجتمع المصري.

وأضاف القطامي، في بيان له، أن الحوار الوطني هو الطريق للجمهورية الجديدة، لافتا إلى أن انعقاد الحوار الوطني في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها السودان حيث انشغال الرأي العام المصري بها يؤكد جدية الحوار نحو الخروج بمستهدفات حقيقية تعالج كافة المشكلات وتواجه التحديات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأحداث القائمة في السودان ستكون محل اهتمام القائمين بالحوار الوطني، معقبا: "الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تغليب الحوار لحل الأزمة السودانية".

وتابع النائب عمرو القطامي: الحوار الوطني يعد تدشين لمرحلة جديدة يكون فيها نقاش مثمر بهدف تشكيل رؤى محددة تساعد في مجابهة التحديات التي تعاني منها الدولة المصرية ومعالجة كافة القضايا والمشكلات.