الذهب الأصفر.. توريد 1078 طن قمح إلى شون بورسعيد

أعلن محمد عوض، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن أنه بلغ إجمالي توريد واستلام القمح من المزارعين 1078.58 طن بدرجة نقاوة عالية الجودة.

وأكد "عوض"، خلال متابعته عملية التوريد، أن توريد القمح مستمر حتى الانتهاء من موسم الحصاد، وذلك في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز وإستلام القمح المحلى والتي تعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى آخر سيارة توريد بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وأشار إلى أنه تقوم لجان مشكلة بالمتابعة اليومية، والتي تنعقد بصفة مستمرة لمواجهة أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم للأقماح إلى الصوامع والشون المخصصة.