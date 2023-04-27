تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 481 شاحنة و293سيارة حيث شملت حركة الواردات 4600 طن بضائع ، 278 شاحنة و271 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4400 طن بضائع ، 203شاحنة و22 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة دليلة فيما غادرت الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 800 طن بضائع و115 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا ، ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Lady roz وعلى متنها 200 سيارة بوزن 600 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها .

