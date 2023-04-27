اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وطقس حار على القاهرة الكبرى نهارا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

ويشهد الخميس أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البجرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغري 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 34 والصغرى 17 ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21 درجة.