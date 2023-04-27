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الخميس 27 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء اليابان يأمل في تعزيز دور المرأة في سوق العمل بحلول 2030

كيشيدا
كيشيدا
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 أعرب رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، عن أمله في أن تشغل المرأة ما لا يقل عن 30 في المائة من المناصب التنفيذية في أكبر الشركات المدرجة ببورصة طوكيو للأوراق المالية بحلول عام 2030.

ودعا كيشيدا - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم الخميس، إلى اتخاذ تدابير للسماح لمزيد من السيدات اللائي يعملن في وظائف غير منتظمة بأن يصبحن موظفات منتظمات بدوام كامل، وتدريب السيدات على اكتساب المهارات التقنية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يساعد في زيادة دخلهن ويسمح لهن بتحقيق الاستقلال المالي.
وأكد كيشيدا، أنه من أجل تحقيق ما يسميه "الشكل الجديد للرأسمالية" والمجتمع الشامل، من الضروري تحفيز الابتكار من خلال تشجيع النساء على لعب دور أكثر نشاطا.

كيشيدا المرأة بورصة طوكيو للأوراق المالية اليابان