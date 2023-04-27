مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي بالسودان

أفادت "روسيا اليوم" بتحليق مكثف للمقاتلات التابعة للجيش السوداني فجر اليوم الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم في ظل المواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش في محيط القصر الرئاسي.

وما تزال المواجهات مستمرة في السودان رغم الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع في البلاد لمدة 72 ساعة.

ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار، الذي بدأ العمل به في العاشرة مساء الاثنين الماضي، في الساعات الأولى من يوم الجمعة القادم.

وأعلن الجيش السوداني، أمس الأربعاء، أن قائده رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أبدى موافقة مبدئية على مبادرة لمنظمة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا) لحل الأزمة الراهنة في السودان.