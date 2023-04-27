ads
الخميس 27 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مواجهات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي بالسودان

الجيش السوداني
الجيش السوداني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت "روسيا اليوم" بتحليق مكثف للمقاتلات التابعة للجيش السوداني فجر اليوم الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم في ظل المواجهات بين قوات الدعم السريع والجيش في محيط القصر الرئاسي.

وما تزال المواجهات مستمرة في السودان رغم الهدنة التي تم الاتفاق عليها بين أطراف النزاع في البلاد لمدة 72 ساعة.

ومن المقرر أن ينتهي وقف إطلاق النار، الذي بدأ العمل به في العاشرة مساء الاثنين الماضي، في الساعات الأولى من يوم الجمعة القادم.

وأعلن الجيش السوداني، أمس الأربعاء، أن قائده رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أبدى موافقة مبدئية على مبادرة لمنظمة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا) لحل الأزمة الراهنة في السودان.

مقاتلات الجيش السوداني قوات الدعم السريع الخرطوم القصر الرئاسي