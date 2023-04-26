التفاصيل الكاملة للدورة العاشرة لمهرجان الشارقة للمسرح المدرسي

شهد قصر ثقافة الشارقة اليوم انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، باعتباره نافذة لاكتشاف وإبراز المواهب المسرحية والطاقات المتجددة التي برزت مشاركاتها المميزة في وقتٍ لاحق في كبرى المهرجانات المسرحية مثل: مهرجان أيام الشارقة المسرحية ومهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.

تُستهل فعاليات المرحلة الأولى من تلك الدورة من مسرح مركز خورفكان الثقافي في الفترة من 1 حتى 8 مايو المقبل بمشاركة 24 عرضاً، ويشارك في هذه العروض اكثر من 200 طالب وطالبة و ما يزيد عن 80 معلم ومعلمة.

وتختتم فعاليات المرحلة بتحديد المدارس المتأهلة للمرحلة الثانية والختامية من المهرجان.

وتشرف على تقييم العروض وتحكيمها لجنة تحكيم تضم مجموع من الفنانين، هم عبد الله مسعود، أشجان وإبراهيم القحومي.

من جانبه أكد صالح الطنيجي، منسق المهرجان في المنطقة الوسطى، على حرص الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتأكيده في كل الملتقيات والمهرجانات المسرحية على أهمية المسرح المدرسي ودوره في بناء أجيال واعية، لذلك تُطلق إدارة المسرح بدائرة الثقافة، الدورة العاشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي.

وأضاف “الطنيجي” قائلا: "جاءت الدورة العاشرة من المهرجان مؤكدةً أن العمل المسرحي يمثل حجر الزواية ليس لبناء مستقبل مسرحي واعد للطلاب، بل لتأسيس حراكٍ اجتماعي على دعائم ثقافية وقيمية أكثر صلابة ورسوخاً؛ فهؤلاء الطلاب هم معاملُ الإبداع، وبُناة المستقبل".



وفي نفس السياق، أوضحت مريم المعيني، المنسق العام للمهرجان، أن الدورة العاشرة من المهرجان تأتى بعد فترة تحضيرية امتدت لستة شهور، عمدت خلالها إدارة المسرح إلى اجراء تدريبات مكثفة في اختصاصات التمثيل، والإخراج، في المدارس التي تقدمت للمشاركة في المهرجان، أشرف عليها مختصون في المسرح المدرسي، هم: مجدي محفوظ، زينة ظروف، خليدة الشيباني، هامي بكار ومنى سليمان.

وتشهد هذه الدورة مشاركة واحد وستين عرضاً، يقدمها أكثر من ستمائة طالب وطالبة من المراحل المدرسية الثلاث، واكثر من مائة وخمسون معلم ومعلمة في مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية.

حيث سيتم تحكيم هذه العروض من قبل نخبة من المختصين والفاعلين في المجال المسرحي والتربوي ، وستختار لجان تحكيم المرحلة الأولى 5 عروض مسرحية من كل الختامية.

وبالتركيز على مدارس الشارقة، فإنها تشارك بستة وعشرين عرضاً، وتتسابق هذه العروض في مرحلة تمهيدية خلال الفترة من الأول إلى الثامن من شهر مايو، في مسرح معهد الشارقة للفنون المسرحية، وتتنافس هذه العروض أسوة بعروض المنطقتين الوسطى والشرقية على جوائز المهرجان التى تتنوع بين أفضل تمثيل للطلاب والطالبات، جائزة أفضل تأليف مسرحي، جائزة أفضل إخراج مسرحي، جائزة الاستعراض والأداء التعبيري، جائزة الأداء الجماعي المتميز، جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل.

وسوف تحكم بين هذه العروض في مدينة الشارقة لانتقاء أفضلها للمرحلة الختامية، لجنةٌ فنية تضم كلاً من الفنان إبراهيم سالم، الإعلامية بدرية الشواب الفنان محمد سعيد السلطي.

وعلى صعيد آخر أكدت علياء الزعابى، منسق المهرجا في المنطقة الشرقية، أن المهرجان يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم التربوية المنشودة في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى تطوير الذائقة الفنية والجمالية لطلبة المدارس من خلال تفعيل اهتمامهم بالمشاركة في النشاط المسرحي

وتكريس دور أبو الفنون بصفته وسيلة تربوية تسهم في رفع الكفاية المعرفية والإبداعية لدى الطلاب.

فعلى مدى دوراته الماضية، مثَّل المهرجان للطلبة مدخلاً للاتصال الحي والملهم بعوالم المسرح، الزاخرة بالحكايات الدالَّة، والمناظر المعبَّرة، والأداء المبدع، ومنهلاً عذباً لشحذ الخيال، وتنمية المدارك، واكتساب الخبرات، وفسحةً رحبة للاحتفاء بمواهبهم ومهاراتهم في التأليف، والتعبير، والتمثيل، والتفكير النقدي.

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