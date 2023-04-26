طرح البوستر الرسمي لفيلم "19 ب"

طرح صناع فيلم “19 ب” البوستر الرسمي للفيلم، والذي يظهر فيه أبطال العمل الفنانين سيد رجب واحمد خالد صالح وناهد السباعي، وذلك بالتزامن مع مشاركة الفيلم في ثلاث مهرجانات دولية خلال شهر ابريل الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق عروض الفيلم قريبًا في دور العرض المصرية بالتزامن مع جولة الفيلم في المهرجانات الدولية التي بدأها منذ أيام في الولايات المتحدة الأمريكية وتستمر مع عروض أخرى في مهرجانات سينمائية دولية في كل من السويد والمغرب وغيرها من الدول.

يشار الي ان فيلم “19 ب” من بطولة: سيد رجب، أحمد خالد صالح، ناهد السباعي، فدوى عابد، مجدي عطوان وماهر خميس ومن تأليف واخراج أحمد عبدالله السيد.