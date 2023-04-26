وكيل صحة البحيرة: 39331 حالة تردد على الاستقبال وإجراء 285 عملية خلال إجازة العيد

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن مستشفيات البحيرة كانت على أعلى مستوى من الجاهزية الكاملة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، لاستقبال الحالات المرضية وخاصة حالات الطورائ، طبقا لتعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

ونتيجة هذه الاستعدادات الكاملة لجميع مستشفيات البحيرة خلال أجازة عيد الفطر فقط في الفترة من يوم الخميس 20/ 4 / 2023 وحتى الثلاثاء 25 /4 / 2023م، فقد تم اجراء 285 عملية جراحية، وعدد حالات التردد علي الإستقبال 39321، مضيفًا أن عدد حالات الدخول 1444، وعدد حالات الأشعة العادية 5719، وعدد حالات الأشعة المقطعية 1468 في مستشفيات البحيرة خلال أجازة عيد الفطر المبارك فقط.

وأضاف، أن عدد مرات المرور على المستشفيات 26 مرور، قام به السادة وكيل الوزارة، ووكيل المديرية، ومدير عام العلاجي، ومدير ادارة المستشفيات، وفرق المرور الإشرافية العلاجية بالمديرية.

كما أوضح أنه تم التأمين الكامل لسلامة وصحة المواطنين أثناء الإحتفال بعيد الفطر المبارك، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية لهم، وبالقرب منهم، من خلال التواجد المستمر للعيادات المتنقلة التى تمركزت فى أماكن التجمعات، منذ صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، لتؤدى أعمالها الطبية والعلاجية للجميع على أكمل وجه وبصورة مشرفة لاقت استحسان الجميع، حيث تواجد بالعيادات أطباء أخصائيين وتمريض مدرب على أعمال الطوارئ، ومزودة بكافة الأدوية ومستلزمات الطوارئ، وتم الكشف والعلاج بالمجان.

وأشار إلى أن فرق المبادرات الرئاسية للإعتلال الكلوى ودعم صحة المرأة وغيرها، قامت بتكثيف أنشطتهم، والقيام بعملهم من خلال قياس الضغط والسكر والتحاليل الطبية المختلفة للسادة المواطنين

خلال أجازة العيد بعدد من المساجد والمنتزهات.

كما أكد الدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية أنه خلال أجازة عيد الفطر المبارك تم انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

وأضاف أنه تم انعقاد الغرف الوقائية علي مدار الساعة بمديرية الشئون الصحية وكافة الإدارات الصحية واستمرار الحملات الرقابية على المحلات والمنشآت الغذائية بجميع منافذ بيع المواد الغذائية على مستوى المحافظة على مدار الـ 24 ساعة، وذلك للتأكد من صلاحية الأغذية للإستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية حرصًا على سلامة المواطنين.

كما قدم وكيل الوزاره ووكيل المديرية الشكر والتقدير إلى فريق العمل من الأطباء والتمريض وجميع الخدمات المعاونة في مستشفيات البحيرة، ولمدير عام العلاجي ولمدير إدارة المستشفيات بالمديرية، ولجميع الفرق الإشرافية بالمديرية، ولفريق القوافل العلاجية، وفرق المبادرات الرئاسية على هذه الجهود المخلصة وحسن أدائهم وتفانيهم فى العمل، خلال أجازة عيد الفطر المبارك لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.