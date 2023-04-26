كولر وعبد الحفيظ يجتمعان بلاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

اجتمع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي باللاعبين لمدة ١٥ دقيقة مع بداية المران الجماعي للفريق، في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

وحرص كولر على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الأول للفريق بالمغرب الذي أقيم اليوم الأربعاء، للحديث مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون عن مباراة الرجاء وبعض النقاط الفنية المهمة الخاصة بالمباراة، والبرنامج التدريبي خلال الأيام القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الرجاء في مباراة الإياب التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل على مركب محمد الخامس، بعد أن كان قد فاز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة على استاد القاهرة.