نصف نهائي كأس إيطاليا.. تشكيل يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة إنتر ميلان، في المباراة التي تجمعهما في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ويحل يوفنتوس، اليوم الأربعاء، ضيفًا على إنتر ميلان بملعب جوزيبي مياتزا، في المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الثنائي فيديريكو كييزا وأنخيل دي ماريا، هجوم اليوفي أمام الإنتر، كما يواجد بالتشكيل الأساسي، الحارس ماتيا بيرين، في ظل تواجد الحارس الأساسي تشيزني على مقاعد البدلاء.

وكانت مباراة ذهاب دور نصف نهائي كأس إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بملعب أليانز ستاديوم.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان

وجاء تشكيل يوفنتوس، كالتالي.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو – جيلسون بريمير – ليوناردو بونوتشي – أليكس ساندرو

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي – أدريان رابيو – فابيو ميريتي – فيليب كوستيتِش

وفي الهجوم: أنخيل دي ماريا - فيديريكو كييزا.