بالصور.. الثقافة تحتفل بتحرير سيناء فى شرم الشيخ

شهد المسرح الرومانى بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات احتفال محافظة جنوب سيناء وقصور الثقافة بأعياد تحرير سيناء، بحضور معالي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وضيوف مدينة السلام.

أحيا الحفل فرق إقليم القناة للفنون المتنوعة، وتألقت فرقة بورسعيد للموسيقى العربية بباقة من أروع أغاني الطرب الأصيل والتي جرى تأسيسها كموسيقى عربية منذ عام 1987، بقيادة المايسترو رجب الشاذلي وإدارة شادى مجيد.

تضم الفرقة عددا من النجوم من المطربين والمطربات الذين قدموا مجموعة من الفقرات الغنائية من تراث الأغانى المصرية ومنها: ياسمين رجب، وجنى الحسيني ، وأية فتحى، ومحمد كمال، ومحمد النوتى ، وألاء مصطفى ، وياسمين رجب، وجنى عادل، ومحمد النبلاوي، ومحمود رحيم، عاشور، والاء الجمل، وايمان ممدوح، عبد الرحمن، ومحمد مخلص، ومسعد عثمان ، ومحمد سعيد كما ضمت مجموعة من العازفين.

بينما قدمت فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء " تحت التأسيس" باقة من الأغانى والاستعراضات الفنية المستوحاة من التراث السيناوى منها " عم يا جمال – وهلا يا هلا - ويا مرحبا - وياليلة – وحياة الروح " بقيادة الفنان على عبد الفتاح عازف الإيقاع.

بالإضافة إلى عروض فنيه لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، والتى قدمت باقة من أجمل التابلوهات الاستعراضية، منها فقرة الصيادين، جاني الجميل، وبتغني لمين، والتنورة، والبدو، ونوح الحمام، والضمة، وعدد من الاستعراضات المتنوعة من التراث الإسماعيلي غناء الفنان ماهر كمال، تدريب الكابتن عمرو عجمي.

جدير بالذكر أن الفرقة تأسست عام 1995 وتضم 40 راقصا وراقصة تشارك الفرقة فى المناسبات المحلية والدولية بالإضافة إلى مشاركتها فى المهرجانات العالمية، وتتميز ملابس الفرقة بالطابع الشعبى لأهالى منطقة القناة وهو ملابس الصيادين المعروف بالإضافة إلى استخدام آلة السمسمية كآلة رئيسية فى جميع الاستعراضات التى تقدمها الفرقة،

كما تشارك فرقة فنون شعبية جنوب سيناء "تحت التأسيس" بقيادة الفنان محمد عبدالحى، والتى تقدم تابلوهات من الفنون الاستعراضية المبهرة .

ياتي الاحتفال فى اطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة بالاحتفال بذكرى تحرير سيناء، وبناء عليه قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة فعاليات ثقافية فنية استعراضية فى محافظات مصر وبالاخص فى شمال سيناء وجنوبها ويقدم اقليم القناة وسيناء الثقافى من خلال عروض فنية لفرقة الفنون الشعبية الاسماعيلية وفرقة الموسيقى العربية ببورسعيد.

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