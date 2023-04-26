التنمية المحلية: رفع 300 ألف طن قمامة ومخلفات صلبة من الشوارع خلال إجازة العيد

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية تقريرًا من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة والمخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها خلال إجازة عيد الفطر المبارك في الفترة من 20 – 25 أبريل الجارى.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى رفع حوالى 300 ألف طن مخلفات من مختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن منها، مشيرًا إلى أن إجازة عيد الفطر المبارك شهدت جهودًا مكثفة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع تراكمات المخلفات والقمامة أولًا بأول على مدار أيام العيد.

وأوضح “ آمنة ” أنه تم تشكيل مجموعات عمل من المعدات والسيارات وعمال النظافة في كل محافظة للتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية بالمحافظات والتي تشهد توافد أعداد كبيرة من المواطنين في أيام العيد لتوفير بيئة صحية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمدن والأحياء، بالإضافة إلى الدفع بحملات نظافة في القرى لرفع المخلفات وتكثيف أعمال النظافة حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.