خاص.. مصدر بالأهلي يكشف أسباب تجميد ثنائي فريق الطائرة

كشف مصدر بالنادي الأهلي سبب إيقاف ثنائي فريق الكرة الطائرة محمد عادل دولا وأحمد سعيد واستبعادهما من مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر غدا الخميس.

وقرر مسئولو الأهلي استبعاد الثنائي محمد عادل دولا وأحمد سعيد من مواجهة الزمالك لأسباب تأديبية، ليتم تصعيد ثنائي من فريق المرتبط للمشاركة بدلاً منهما في نهائي كأس مصر.

وقال مصدر بمجلس إدارة الأهلي ل"البوابة نيوز" انه تم تجميد محمد عادل دولا وأحمد سعيد وإحالتهما للشؤون القانونية بالنادي.

وأضاف المصدر أن إدارة الأهلي اتخذت هذا القرار بعد علمها بمشاركة الثنائي مع الأهلي في الفترة الماضية، رغم أزمة سرقة عقود عادل وسعيد في اتحاد الطائرة.

وتابع: الثنائي تغيب عن تدريبات الفريق على مدار الأيام الماضية بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني وإخطار أي عنصر داخل الجهاز الإداري ولم يخطرا النادي بأسباب الانقطاع عن التدريبات رغم ارتباط الفريق بلقاء مهم أمام الزمالك غدًا.

وشدد المصدر على أن قرار تجميد الثنائي مستمر لحين ظهور نتائج التحقيقات في واقعة سرقة عقود الثنائي.

