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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أليجري يستبعد مهاجم يوفنتوس من القائمة قبل مواجهة إنتر

يوفنتوس
يوفنتوس
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أستبعد ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، المهاجم دوسان فلاهوفيتش من قائمة فريقه المستدعاةر لقمة الليلة أمام إنتر ميلان، فى تمام التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جوزيبي مياتزا، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.
وشهدت قائمة يوفنتوس استبعاد دوسان فلاهوفيتش مهاجم الفريق بعد إصابته في التدريبات، بالإضافة لغياب خوان كوادرادو بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الحمراء في موقعة الذهاب.

وفيما يلي قائمة السيدة العجوز:

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بيرين.

الدفاع: دي تشيليو، بريمر، دانيلو، أليكس ساندرو، جاتي، بونوتشي، روجاني.

الوسط: لوكاتيلي، بوجبا، كوستيتش، ميريتي، رابيو، باريديس، فاجيولي.

الهجوم: كييزا، ميليك، دي ماريا، سولي، إيلينج جونيور.

وانتهت مباراة الذهاب بمعقل اليوفي في أليانز ستاديوم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

أليجري يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش