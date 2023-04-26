مجلس جامعة بنى سويف يكرم أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية خلال أبريل

كرم مجلس جامعة بنى سويف، برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، في جلسته رقم 220، المنعقدة اليوم الأربعاء، أعضاء الجهاز الإداري ممن بلغوا السن القانونية للمعاش خلال شهر أبريل الجاري، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور منصور خلال الجلسة على أهمية تكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم وعطائهم خلال السنوات الماضية في العمل ومشاركتهم الفعالة في خدمة وتطوير الجامعة وتشجيعًا للعاملين على الاجتهاد في العمل لترك أثر يذكرون به، مشيرًا إلى أن الجامعة لا تدخر جهدًا في دعمهم لا سيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعًا كأسرة.

والعاملون الذين تم تكريمهم هم: عبد الله دسوقي بكلية الخدمة الاجتماعية، وأحمد سيد محمود بكلية الآداب، ومحمد عبد المحسن أحمد وعادل عبد العزيز محمد بإدارة الجامعة، ورجاء عمر عبد العليم وسعيد عبد الرحمن بالمدن الجامعية.