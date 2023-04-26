استكمال رفع كفاءة وازدواج الطريق من نفق ادكو حتى مزلقان الملح بالبحيرة.. صور

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على إنه جاري العمل على رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة، مشيرة الى جهود وزارة النقل بالتنسيق مع محافظة البحيرة لإنشاء وتطوير شبكة الطرق والكباري لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حيث قامت مديرية الطرق والنقل بقيادة المهندسه كريمة عاشور مدير المديريه بمتابعة تنفيذ الطبقة الرابطة الاسفلتية لاستكمال رفع كفاءة وازدواج الطريق من نفق ادكو حتى مزلقان الملح بطول 1.1كم بتكلفة تبلغ 15 مليون جنيه ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمديرية.

فى ذات السياق وبمدينة دمنهور تم متابعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة شوارع خلف المزرعة والشارع المؤدى لشارع عبد السلام الشاذلى باعتماد قدره 2 مليون و700 ألف جنيه، وكذا استكمال شارع الهلال القديم والمنطقة المحيطة باعتماد قدره 5 مليون جنيه.

وأكدت نائب المحافظ على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الطرق والرصف بالإلتزام بالبرنامج الزمني والإشتراطات والمواصفات الفنية للتنفيذ مع حصر جميع الطرق التي تحتاج لرفع كفاءة لإدراجها بالخطط القادمة.



