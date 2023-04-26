اليوم.. طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والعظمى 32 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم الأربعاء شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح علي السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغري 16، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 33 للعظمى والصغرى 22، وعلى شمال الصعيد 34 والصغرى 18 ، وعلى جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21 درجة .