تجديد حبس لص سرق أجهزة ومراوح من داخل مدرسة ببدر

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، حبس شخص سرق أجهزة كمبيوتر ومراوح من داخل مدرسة بمدينة بدر، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن البداية كانت عندما أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بعرض (عدد ٢ كيسة كمبيوتر - ٦مراوح - طابعة) على تجار بيع وشراء الخردة بدائرة القسم بقصد بيعها ويُشتبه فى كونها من متحصلات واقعة سرقة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته الأجهزة المشار إليها "مجهولين المصدر".. وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة القسم بأسلوب "التسلق".

باستدعاء مديرة المدرسة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.