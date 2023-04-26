مسابقة عين شمس تبتكر فرصة للإبداع والريادة لذوي الإعاقة

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس عن إتاحة مسابقة "عين شمس تبتكر" لذوي الإعاقة، وذلك تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة، وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، بالتنسيق مع رنا الهلالي مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، وتحت إشراف محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، وا.د وئام محمود نائب مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال.

تهدف المسابقة إلى تشجيع ذوي الإعاقة على الابتكار والإبداع في مجالات مختلفة، وتوفير فرصة للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وتشمل فرص المشاركة في المسابقة العديد من الجوائز والمميزات، بما في ذلك الحصول على دعم مالي وتقني لتحويل الأفكار إلى مشاريع ناشئة ناجحة.

وقد أعرب محمد البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال عن سعادته البالغة لتوفير هذه الفرصة المهمة لذوي الإعاقة، مؤكدًا أن المسابقة تعكس رؤية الجامعة في تشجيع الابتكار والريادة ودعم المبادرات الناشئة، وتعزز دور الجامعة في خدمة ودعم المجتمع.

وأضاف أن المسابقة ستشكل فرصة هامة للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة عين شمس للمشاركة في مجال الأعمال والابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناشئة ناجحة، مشيرًا إلى أن الجامعة ستوفر جميع الدعم اللازم للمشاركين في المسابقة، بما في ذلك الدعم المالي والفني والتقني.

وتشمل المسابقة ثلاث مسارات:

١- الفكرة

٢- الشركات الناشئة

٣- الباحثين

وسيشمل مسار الفكرة معسكر تدريبي خاص لذوي الاعاقة الراغبين في المشاركة.

ويرحب المركز بالمشاركات من أي شخص لديه الرغبة في الابداع والابتكار وحضور معسكر التدريب ليتمكن من الوصول الى فكرة مبتكرة تحل مشكلة حقيقية للحصول على فرصة الفوز بجائزة مالية تقدر ب140.000 جنيه مصري

وتأمل جامعة عين شمس أن تكون هذه المسابقة فرصة لتشجيع المبدعين ذوي الإعاقة على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناشئة ناجحة، وتعكس التزام الجامعة بتعزيز الابتكار والريادة ودعم المجتمع.