وزير الخارجية المغربي يلتقي رئيس مجلس النواب في الدومينيكان

التقى وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة يوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب في الدومينيكان ألفريدو باتشيكو الذي يزور الرباط حاليًا.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتفعيلها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.