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الأربعاء 26 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية المغربي يلتقي رئيس مجلس النواب في الدومينيكان

ناصر بوريطة
ناصر بوريطة
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التقى وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة يوم الثلاثاء رئيس مجلس النواب في الدومينيكان ألفريدو باتشيكو الذي يزور الرباط حاليًا.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتفعيلها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية المغربي رئيس مجلس النواب في الدومينيكان بحث التعاون بين البلدين