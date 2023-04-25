الدوري الممتاز.. الداخلية يخطف فوزًا ثمينًا على حساب فيوتشر

خطف فريق الداخلية فوزًا ثمينًا على حساب فيوتشر، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الأهلى والسلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

أحرز هدف اللقاء الوحيد عبدالرحمن البنوني، في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة تجمد رصيد فيوتشر عند النقطة 49 ومازال في المركز الثانى، بعدما خاض فيوتشر 25 مباراة، فاز فى 13 لقاء وتعادل فى 10 مباريات وخسر في مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29هدفًا واستقبلت شباكهم 15 آخرين.

بينما رفع فريق الداخلية رصيده عند 25 نقطة من 26 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 5 مباريات وتعادل فى 10 مواجهات وخسر 21 لقاء أخر، سجل لاعبو الداخلية 22 هدفا واستقبلت شباكهم 31.