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الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في عدد البوابة| في عيد تحرير سيناء.. السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 26 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

فى عيد تحرير سيناء.. السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

عبد الرحيم علي يستقبل وفدا من نقابة الصحفيين يضم النقيب

حرب أوكرانيا:

1 - ارتفاع ميزانية الدفاع الأوروبية إلى 2.24 تريليون دولار سنويا بسبب حرب أوكرانيا

2 - رئيس الدبلوماسية الأوروبية: يجب توفير الذخيرة لأوكرانيا بسرعة

3 - لافروف يترأس اجتماع مجلس الأمن حول الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة

4 - الرئيس الأوكراني بعد الهجوم الروسي على متحف في كوبيانسك: «دولة إرهابية»

الأمم المتحدة تعرض على روسيا خطة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

اللاجئون السودانيون الفارون من دارفور يتدفقون على تشاد

إيران تعتقل صحفيا بتهمة تهديد أمن البلاد

ترامب: بايدن أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي.. وسأهزمه في عام 20

«بايدن» يعلن ترشحه لولايةً ثانية رئيسا للولايات المتحدة

العدد
البوابة السيسي عيد تحرير سيناء عبد الرحيم علي حرب أوكرانيا