اقرأ غدًا في عدد البوابة| في عيد تحرير سيناء.. السيسي يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 26 أبريل 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:
فى عيد تحرير سيناء.. السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة
عبد الرحيم علي يستقبل وفدا من نقابة الصحفيين يضم النقيب
حرب أوكرانيا:
1 - ارتفاع ميزانية الدفاع الأوروبية إلى 2.24 تريليون دولار سنويا بسبب حرب أوكرانيا
2 - رئيس الدبلوماسية الأوروبية: يجب توفير الذخيرة لأوكرانيا بسرعة
3 - لافروف يترأس اجتماع مجلس الأمن حول الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة
4 - الرئيس الأوكراني بعد الهجوم الروسي على متحف في كوبيانسك: «دولة إرهابية»
الأمم المتحدة تعرض على روسيا خطة لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
اللاجئون السودانيون الفارون من دارفور يتدفقون على تشاد
إيران تعتقل صحفيا بتهمة تهديد أمن البلاد
ترامب: بايدن أسوأ رئيس في التاريخ الأمريكي.. وسأهزمه في عام 20
«بايدن» يعلن ترشحه لولايةً ثانية رئيسا للولايات المتحدة