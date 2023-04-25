متحدث الحكومة البريطانية: ندرس طرقا بديلة لإجلاء رعايانا من السودان

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أنه يجري حاليا دراسة طرق بديلة لإجلاء الرعايا البريطانيين من السودان، من بينها الإجلاء عبر مدينة "بورتسودان".

وقال المتحدث حسبما نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم الثلاثاء "إن أول رحلة إجلاء جوية غادرت السودان وفي طريقها إلى قبرص، ومن المتوقع أن تغادر رحلتان جويتان إضافيتان قبل نهاية اليوم".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك كان قد أعلن، في وقت سابق اليوم، عن بدء الحكومة في عملية إجلاء واسعة النطاق لحاملي جوازات السفر البريطانية من السودان على متن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، موضحا أن الأولوية ستكون للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأسر التي لديها أطفال وكبار السن، وذلك في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

كما أشاد سوناك بالقوات المسلحة البريطانية والدبلوماسيين وأفراد قوة الحدود الذين ينفذون هذه العملية، التي وصفها بـ"المعقدة"، مؤكدا أن المملكة المتحدة ستواصل العمل لإنهاء إراقة الدماء في السودان ودعم حكومة ديمقراطية.