استمرار عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين من السودان

تواصلت عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين من الخرطوم وتم تنفيذ أربع عمليات إجلاء إضافية بين الخرطوم وجيبوتي ليلا ما بين 24 و25 أبريل من خلال القوات الجوية الفرنسية من السودان حيث يدور قتال عنيف بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع منذ 15 أبريل الجاري، وفقا لبيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة القوات المسلحة الفرنسية.

وأوضح البيان أن تم إجلاء 538 شخصا من بينهم 209 من الفرنسيين الراغبين في مغادرة السودان وعدد كبير من مواطني 41 بلدا آخر وخاصة البلاد الأوروبية مثل ألمانيا والنمسا والدنمارك وأخرين، وأيضا من البلدان الأفريقية مثل جنوب أفريقيا وبوروندي وإثيوبيا، وكذلك من أمريكا وآسيا.

كما قامت فرنسا بنقل عدد كبير من الأشخاص من الخرطوم إلى "وادي سيدنا" بصورة آمنة وتم إجلاؤهم بالوسائل الجوية التابعة لبلدان أوروبية أخرى.

ووفقا للمتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، ستساعد الفرقاطة لورين التابعة للبحرية الوطنية اليوم الأمم المتحدة في عملية الإجلاء القائمة في بورتسودان.

وتظل سفارة فرنسا في السودان ومركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الذي شكل خلية لإدارة الأزمة منذ 15 أبريل على اتصال دائم مع الرعايا الفرنسيين هناك ومع جميع شركائها من أجل تنسيق هذه العملية.

كما تواصل وزارتا أوروبا والشؤون الخارجية والقوات المسلحة الفرنسية حشد جهودهما من أجل ضمان أمن مواطنيها.

وتجدد فرنسا دعوتها لجميع الأطراف إلى وقف المعارك والعودة إلى الحوار السياسي، كما تظل فرنسا على اتصال دائم ووثيق مع شركائها الأوروبيين