رئيس أذربيجان: نأمل فى مضاعفة إمداد الغاز لأوروبا بحلول 2027

أعرب رئيس أذربيجان إلهام علييف، اليوم الثلاثاء، عن أمل بلاده في مضاعفة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا بحلول عام 2027.

وأشار علييف وفقا لما نقلته قناة (روسيا اليوم) إلى أن بلاده تخطط لمضاعفة إمداد الغاز الطبيعي بحلول عام 2027 إلى جورجيا وتركيا وبلغاريا وإيطاليا، موضحا أن بدء عمليات التسليم إلى رومانيا هذا العام.

وأضاف علييف أنه إذا عملت جميع خطوط أنابيب الغاز بنجاح، سيتم ضخ الغاز إلى المجر وسلوفاكيا بحلول نهاية العام الجاري، كما أعرب عن أمله بضخ الغاز الأذري إلى 10 دول أوروبية بدلا من ست دول في المستقبل القريب.