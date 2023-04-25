قومى المرأة ينظم 93 جلسة دوار بقرى حياة كريمة بإدفو وكوم أمبو

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تنظيم 93 جلسة من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل 15 قرية بمراكز إدفو وكوم أمبو ، وذلك بمشاركة متميزة من علماء الأوقاف ، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية لتطبيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة ، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .

جاء ذلك إستكمالاً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد إستهدفت جلسات الدوار توعية 4650 سيدة ورجل بقرى حياة كريمة منها 23 قرى بمركز إدفو وهى وادى عبادى والرضوانية والمحاميد والإيمان والقنان والشهامة والصعايدة والرمادى بحرى والرمادى قبلى ومدينة إدفو والسباعية والكلح غرب والنصراب والدقاديق والشراونة وعمرو بن العاص والحجز بحرى والأشراف وهلال وإدفو قبلى والمفالسة والرديسية قبلى والبصيلية بحرى ، بجانب 10 قرى فى مركز كوم أمبو وهى العباسية ووادى العرب والبصالى والعتمور قبلى وكوم أمبو قبلى والسبيل و 7 قبلى وسلوا بحرى وسلوا قبلى والشبيكة .

لافته إلى أن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والإستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية ، بجانب موضوعات التربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات المجتمعية الأخرى .

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