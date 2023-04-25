بطريرك السريان يرفع الصلاة بمناسبة عيد مار جرجس الشهيد

زار البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، اليوم الثلاثاء، كاتدرائية مار جرجس التاريخية في الباشورة - الخندق الغميق، بيروت.

ورفع الصلاة إلى الرب ، طالباً شفاعة القديس مار جرجس الشهيد، بمناسبة عيده الموافق في ٢٣ أبريل من كلّ عام، من أجل إحلال السلام والأمان في لبنان وسوريا والعراق وبلدان الشرق والعالم، ومن أجل الكنيسة المقدسة في كلّ مكان شرقاً وغرباً، إكليروساً ومؤمنين، كي يتابع الجميع عيش الشهادة والأمانة للرب ولكنيسته رغم الصعوبات والتحدّيات، ببركة الرب وشفاعة القديسة مريم العذراء والقديس جرجس الشهيد وجميع القديسين والشهداء.

رافقه في هذه الزيارة مار نثنائيل نزار سمعان مطران أبرشية حدياب - أربيل وسائر إقليم كوردستان، ومار بنديكتوس يونان حنّو رئيس أساقفة الموصل وتوابعها، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية.