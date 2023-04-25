قيادات الأقصر يقدمون التهاني للرئيس السيسي بمناسبة عيد تحرير سيناء

بعث المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقيادة السياسية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء تخليداً لانتصارات الإرادة المصرية.

وقال المحافظ في برقيته: بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء الغالية وعودتها إلى حضن الوطن، تلك الذكرى الغالية التي تمثل مبعث اعتزاز وفخر للشعب المصري وأحد الصفحات المضيئة في نضاله وإصراره على تحرير كامل التراب الوطني مهما تكلف ذلك من تضحيات، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه وسوء، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة.

كما أرسل محافظ الأقصر، برقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة على كافة المستويات.

وفي سياق متصل، هنأ الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، والطلاب بالجامعة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 41 لعيد تحرير سيناء.

وأعرب رئيس جامعة الأقصر، عن عظيم تقديره واعتزازه البالغ بأبناء القوات المسلحة المصرية الذين سطروا بأحرف من نور أعظم ملاحم التضحية والفداء، وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل إعلاء راية مصر واسترداد العزة والكرامة، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعد تتويجا لمعركة الحرب والسلام التي شهدت تضحيات باسلة من أبناء جيش مصر العظيم من أجل تحرير سيناء الغالية.

كما تقدم الأستاذ الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بالإصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى الـ 41 لعيد تحرير سيناء.

وأكد الدكتور عادل زين الدين، أن هذه المناسبة ستظل خالدة في نفوس المصريين، بعد أن ضرب أبطال القوات المسلحة المصرية البواسل أروع الأمثلة في التضحية والفداء والدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، وسطروا ملحمة وطنية في سجل الانتصارات العسكرية للأمة المصرية، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

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