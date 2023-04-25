السيسي: سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن سيناء الغالية هى عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري.. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء.

ووضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وعلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة اليوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل بذكرى تحرير سيناء، وهي الذكرى التي تأتي هذا العام، وقد تطهرت الأرض بعد نحو 9 سنوات من جهود مكافحة الإرهاب من دحره، مقابل شهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة المدنية وكذلك مدنيين، لتتحول شمال سيناء من ظلام إلى نور، وبدأت تشهد مدن العريش ورفح والشيخ زويد وكافة القطاعات، التعمير والتنمية والزراعة من جديد.

ويأتي احتفالنا هذا العام 2023 بيوم التحرير الموافق 25 أبريل مختلفا، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989، حتى اكتمل التحرير مع رفع العلم المصري على طابا، والتي تعد آخر بقعة تم تحريرها من الأرض المصرية.

