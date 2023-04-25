"التعاون الإسلامي" تدين الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس

الثلاثاء 25/أبريل/2023 - 10:09 ص

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، والتي كان آخرها اقتحام وتدنيس شرطة الاحتلال الإسرائيلي لمصلى باب الرحمة الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وكذلك قيامها برفع علم الاحتلال الإسرائيلي على سطح وجدران الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

وأوضحت - في بيان لها اليوم الثلاثاء - أن في ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية، واستفزازا لمشاعر الأمة الإسلامية.

وحملت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار مثل هذه الاعتداءات اليومية على حرمة الأماكن المقدسة، داعية في الوقت نفسه، المجتمع الدولي إلى تحمله مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، التي من شأنها أن تغذي الصراع الديني والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.