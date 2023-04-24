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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إجلاء المئات من موظفي الأمم المتحدة وأسرهم من العاصمة الخرطوم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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أكد نائب المتحدث باسم ‏أمين عام الأمم المتحدة، فرحان حق، أنه تم إجلاء المئات من موظفي المنظمة الدولية وأسرهم من العاصمة السودانية الخرطوم، ومواقع أخرى في البلاد التي تشهد اضطرابات في الوقت الحالي.

وقال حق، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يقدر التعاون الجاري بين جميع الأطراف في السودان للسماح بتنفيذ عملية الإجلاء دون وقوع حوادث، وأنه شدد على دعوة الأطراف المتورطة في الصراع إلى "الوقف الفوري لأعمال العدوان والسماح بإجلاء جميع المدنيين من المناطق المتضررة من القتال".

وأضاف أن جوتيريش، أكد على التفاني المستمر للأمم المتحدة للوقوف والعمل من أجل الشعب السوداني.

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