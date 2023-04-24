الأب عبدو أبو كسم لـ واكيم: منسوب الخرف السياسي لديك مرتفع

ما أدلى به رئيس حركة الشعب النائب السابق نجاح واكيم في برنامج "وجهة نظر" والذي تعرّض فيه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي متّهماً إياه بتنفيذ مخطط لطرح الفدرالية على أساسٍ طائفي ليعود ويدعوه كي "ينضب" ولا يتعاطى الشأن العام.

ردَّ رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم على واكيم، مشيراً إلى أن "لا بدَّ بعد هذا الكلام أن نوضّح أمرين. الأول أن البطريركية المارونية وعلى رأسها غبطة البطريرك لم تكن يوماً مع الفدرالية، بل على العكس يدعو سيدنا البطريرك في كل مناسبة إلى تطبيق اتفاق الطائف الذي ينصّ على تطبيق اللامركزية الإدارية الموسّعة وليس الفدرالية أو غيرها من المشاريع التقسيمية".

وثانياً, "يتحفنا السيد نجاح واكيم في كل مناسبة، بأفكار غريبة من نسج الخيال، وأعتقد أن منسوب الخرف السياسي لديه مرتفع جداً، فمرة يقول أن في بكركي مخازن أسلحة، ومرّة آخرى أن بكركي تريد الفدرالية، ليتابع ويقول للبطريرك "روح نضب" والحقيقة هي أن على السيد واكيم أن ينضب بنفسه ويتعالج، وننصح أولياء أمره أن يعالجوه كي يتوقف عن إمتهان كرامات الناس".