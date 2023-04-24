رامى صبرى: نجاح أغنية "يمكن خير" يؤكد أن الفن المصرى بخير

نشر المطرب رامى صبرى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مقطع فيديو مجمع لأصوات مصرية شابه أثناء غناء أغنيته "يمكن خير" .

وعلق على الفيديو "انتشار ونجاح كبير لأغنية يمكن خير بين أصوات مصرية محترمة بيأكد إن الفن بخير وإن فيه أصوات كتيرة في مصر محتاجة لدعم ووعي فني من صناع الموسيقي في مصر، الحاجة الحلوة لازم تنجح يمكن خير رقم واحد في جميع الدول العربية علي المتاجر الموسيقية من البوم "معايا هتبدع" "يمكن خير".

وظهر فى الفيديو من الأصوات الشابة "ميرنا شلبى، نور عبدالسلام، زينب موراليس، كورال روح الشرق، ربيع نبهان، ميرنا ناصر مها فتونى، جويا خورى" .

أغنية "يمكن خير" من كلمات الشاعر احمد على موسى، ألحان رامى صبرى، وتوزيع طارق توكل .

يذكر أن أغنية "يمكن خير" ضمن أغانى ألبوم "معايا هتبدع" الذى طرحه الفنان رامى صبرى شهر ديسمبر الماضى وبمناسبة رأس السنة.

https://www.instagram.com/reel/Cra0pwBM8rX/?igshid=YmMyMTA2M2Y=