أسعار الدولار رابع أيام العيد

استقر سعر الدولار اليوم الأثنين 24-4-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك المصرية، ووصل سعر الدولار
فى البنك المركزى المصرى
30.83 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتإلى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
30.75 جنيه للشراء.
30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
30.85 جنيه للشراء.
30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
30.90 جنيه للشراء
30.95 جنيه للبيع