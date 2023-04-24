ads
الثلاثاء 25 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار رابع أيام العيد

الدولار
الدولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الدولار اليوم الأثنين 24-4-2023، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك المصرية، ووصل سعر الدولار

فى البنك المركزى المصرى

30.83 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع


وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتإلى:

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.75 جنيه للشراء.

30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.85 جنيه للشراء.

30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.90 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

البنك المركزى المصرى اسعار الدولار البنك الأهلي بنك مصر بنك الإسكندرية