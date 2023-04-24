بالصور.. الحماية المدنية تخمد حريقا نشب داخل وحدة سكنية بشارع مصنع الكيماويات بالهرم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة علي حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع مصنع الكيماويات بمنطقة المريوطية فيصل بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الثالث بالعقار رقم 5 بشارع مصنع الكيماويات بمنطقة المريوطية فيصل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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