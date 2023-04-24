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الثلاثاء 25 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا: العثور على مسيرة مزودة بمادة متفجرة سقطت شمال شرقي موسكو

الحرب الروسية الاوكرانية
الحرب الروسية الاوكرانية
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أفاد مصدر أمني روسي، اليوم /الاثنين/ بأن القوات الروسية تمكنت من العثور على مسيرة مزودة بمادة متفجرة سقطت شمال شرقي موسكو.

وأوضح المصدر - وفقا لما أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن الجهات المختصة بدأت في التحقيق في ملابسات الحادث؛ بغية تحديد الأطراف ذات الصلة.

في المقابل، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم زابوروجيا جنوبي أوكرانيا يوري مالاشكو - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية - إن القوات الروسية هاجمت نحو 20 بلدة تابعة للإقليم باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة منها قذائف الهاون الليلة الماضية.

وأضاف مالاشكو:"أن الجيش الروسي هاجم بلدات أوريخيف وهوليابول وريفنوبيليا و 17 بلدة وقرية أخرى باستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة" موضحا أن الإرهابيين نفذوا 94 هجومًا مدفعيًا وهجومًا صاروخيًا واحدًا و4 ضربات جوية و3 باستخدام المدفعية الثقيلة و 10 باستخدام طائرات بدون طيار.

وتابع المسؤول الأوكراني، بالقول:"تم تسجيل تدمير جديد للبنية التحتية المدنية، من بين ذلك المباني السكنية والممتلكات والمستودعات الزراعية.. فيما أفادت الأنباء في وقت سابق، أن شخصا يبلغ من العمر 56 عاما أُصيب بجروح نتيجة قصف مدينة ستيبنوهيرسك".

مصدر أمني روسي القوات الروسية رئيس الإدارة العسكرية الجيش الروسي