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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مساء أمس الأحد، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي.

وناقش الوزيران خلال المكالمة الهاتفية التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.

واستعرض الجانبان العلاقات المتينة بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما ناقشا أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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