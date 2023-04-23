الخارجية تعلن بدء إجراءات إجلاء المواطنين من المناطق الآمنة بالسودان

بدأت وزارة الخارجية إجراءاتها فى إجلاء عدد من المواطنيين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان.

وأوضحت الخارجية فى بيان لها اليوم الأحد، أنه تستمر قنصليتنا في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورسودان ووادي حلفا.

وقامت وزارة الخارجية بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة.

وذلك في إطار حرص وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة السودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم، تمهيدًا لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن

ويمكن للمواطنين من داخل مصر وخارجها التواصل مع غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية على الأرقام التالية:

٠١٢٨١٩٤٣٥٣٣

٠١٢٨٣١٧٦٩٠٠

٠١٢٨١٩٤٣٥٩٩

٠١٢٨٣١٧٦٨٦٦

٠١٢٨٣١٧٦٩١٣

٠١٢٨٣١٧٦٨٥٧

٠١٢٨٣١٧٦٨٨١

٠١٢٨٣١٧٦٩٠٣

٠١٢٨٣١٧٦٨٩٤

٠١٢٨١٩٤٣٩٩٠