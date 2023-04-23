الري: 25 ألف زائر يحتفلون بالعيد فى حدائق القناطر الخيرية

تواصل أجهزة الوزارة متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف والحالة الفنية لمحطات الرفع بمختلف المحافظات خلال إجازة عيد الفطر المبارك،وذلك في ضوء توجيهات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لجميع أجهزة الوزارة برفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتى تتزامن مع قرب بداية فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وصرح الدكتور سويلم أن العمل مستمر بكافة المواقع التابعة للوزارة، لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين وتنفيذ أعمال مناوبات الري والموازنات على الترع، ومتابعة المناسيب والتصرفات بالمصارف، وتشغيل محطات الرفع.

وأضاف أن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية والعمل على إزالتها في مهدها لتحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .

جدير بالذكر أنه تم تنفيذ قرار إزالة لأحد المبانى المخالفة على ترعة المحمودية ، وتم رصد وجود رسو مخالف لمركب نزهة بأسيوط ، حيث تعهد مسئولى المركب بالتقدم بما يلزم من أوراق للحصول على الترخيص اللازم للرسو وذلك بعد دفع المستحقات المالية لرسو المركب، كما تم رصد مخالفة بناحية دماريس بالبر الغربي لنهر النيل بالمنيا بإنشاء مبني مخالف من البلوك وتم تحرير محضر مخالفة وإصدار قرار إزالة للمبنى المخالف .

ولازالت أجهزه الوزارة تتابع بدقة وعلي مدار الساعة حالة جسور ومجري نهر النيل والترع والمصارف والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات .

وعلى صعيد آخر .. يستمر توافد الزوار على حدائق الرى بالقناطر الخيرية للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، حيث بلغ أعداد الزوار خلال اول وثانى أيام العيد أكثر من ٢٥ ألف زائر ، كما يستمر توافد الزوار على المركز الثقافى الإفريقى والنصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية بالسد العالى ونقطة المشاهدة بالسد العالى.