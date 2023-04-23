إزالة 9 حالات بناء مخالف وتحرير 12 محضرا متنوعا بـ"قرنة الأقصر".. صور

نفذت سلطات مجلس مدينة القرنة غرب محافظة الأقصر، برئاسة وكيل الوزارة حسام محمدين مهران رئيس مركز القرنة، حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص.

وأسفرت الحملة، عن إزالة 7 حالات تعديات بالبناء عبارة عن 6 أسوار ومنزل بالأعمدة الخرسانية والطوب الأبيض ومونة الأسمنت بإجمالي مساحة 1604 متر مربع، وشارك في الحملة كلا من حجازي النحاس ومصطفي جبريل نائبا رئيس المركز، ومسؤولي الإدارة الهندسية، وحماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ورؤساء قرى الأقالتة والبعيرات والحاجز والضبعية.

كما تمكن مجلس مدينة القرنة، من إيقاف أعمال وإزالة حالتي تعدي، وذلك فور ورود بلاغ بوجود حالة تعدي بالبناء المخالف، حيث توجه على الفور قيادات المدينة وأعضاء الإدارة الهندسية ورؤساء القرى التابعة والحملة الميكانيكية، وتم إزالة حالة بناء بدون ترخيص عبارة عن حوش على مساحة ٢٢٥ متر، كما تم إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة عبارة عن أسوار مباني بالطوب الأبيض والأسمنت بمسطح ١٠٠٠ متر أسفل القرنة الجديدة، وتم إزالتها بالكامل والتحفظ علي مواد البناء، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وعمل المحاضر اللازمة.

12 مخالفة إشغالات

وفي سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز القرنة برئاسة حسام محمدين مهران رئيس المركز، حملة مكبرة استهدفت منطقة معدية الأهالي بالبر الغربي وقريتي البعيرات والأقالتة والشوارع الرئيسية بالمدينة، في إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط المخالفين، وضرورة المتابعة المستمرة لرفع الإشغالات والتعديات ومراجعة التزام المحلات التجارية بقانون إشغال الطرق العامة وتحقيق الانضباط العام.

شارك في الحملة قيادات مجلس مدينة القرنة، بالتنسيق مع شرطة المرافق بالأقصر بقيادة العقيد خالد الغول، والرائد علي بكري، ورؤساء القرى وإدارة التموين بالقرنة، وإدارة الإشغالات والمتابعة، والحملة الميكانيكية بالمركز، وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢ محضر للمخالفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

تعدي القرنة (1)

تعدي القرنة (2)

تعدي القرنة (3)

تعدي القرنة (4)

تعدي القرنة (5)

تعدي القرنة (6)

تعدي القرنة (7)

حملة الإشغالات (1)

حملة الإشغالات (2)

حملة الإشغالات (3)

حملة الإشغالات (4)