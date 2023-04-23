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الإثنين 24 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تشريح جثة سيدة لقيت مصرعها طعنا في الشرقية

جثة ارشيفيه
جثة ارشيفيه
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قررت نيابة فاقوس اليوم الأحد تشريح جثة سيدة لقيت مصرعها بطعنتين داخل منزلها في قرية كفر عمار التابعة لمركز فاقوس.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة داخل منزلها في قرية كفر عمار التابعة لمركز فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر مصابة بطعنتين في أنحاء متفرقة بالجسد وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.

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