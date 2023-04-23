"بي بي سي": زيادة في الشعور بالفوضى تسود "تويتر" منذ تولي إيلون ماسك قيادة الشركة

الأحد 23/أبريل/2023 - 12:42 م

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الضوء على تداعيات اختفاء العلامة الزرقاء لتوثيق الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قائلة إن هناك زيادة في الشعور بالفوضى التي تسود (تويتر) منذ أن تولى إيلون ماسك قيادة الشركة.

وأوضحت "بي بي سي": "أن اختفاء العلامة الزرقاء لتوثيق الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اضطر مستخدمي هذا الموقع المهم من مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن طرق أخرى للتحقق من حساباتهم، وسط مخاوف تتزايد حيال إمكانية ظهور نسخ مقلدة من الحسابات التي كانت موثقة بأعداد كبيرة في الفترة المقبلة".

وتابعت: "في نفس الوقت، منح الرئيس التنفيذي لتويتر وتيسلا إيلون ماسك العلامة الزرقاء لعدد من النجوم والشخصيات البارزة دون أن يطلبوا الحصول عليها مثل الكاتب ستيفن كينج.. كما اختفت التصنيفات المميزة لوسائل الإعلام مثل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من على حسابات تلك المنافذ الإعلامية على (تويتر)".