ميكالي يطالب الجبلاية بوديتين استعدادا لأمم أفريقيا

طلب روجيريو ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، من اتحاد الكرة خوض مباراتين وديتين إفريقيتين ضمن خطة الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب يونيو المقبل.



وتأهل منتخب مصر الأولمبى إلى نهائيات أمم افريقيا بالمغرب على حساب زامبيا، بعدما تفوق عليها بنتيجة 2 -0 بمجموع مباراتى الذهاب والاياب فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات.



وتنص لوائح الاتحاد الأفريقى لكرة القدم كاف، على تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى فى مسابقة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، إلى أولمبياد باريس 2024، فيما سيخوض المنتخب صاحب المركز الرابع الملحق المؤهل.

من ناحية أخرى، دخلت إدارة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة، فى مفاوضات مع الاتحاد الكونغولى من أجل الترتيب لمباراة ودية بين المنتخب الأولمبى الكونغولى مع نظيره المصرى خلال المعسكر المقبل بالإسكندرية.



وبدأ مسئولو اتحاد الكرة والمنتخب الأولمبي مؤخرا المفاوضات مع عدد من المنتخبات لتوفير مباراة ودية قوية خلال المعسكر المقبل، والمقرر انطلاقه 27 أبريل الجارى، بناءً على رغبة البرازيلى ميكالى المدير الفنى للمنتخب، بعدما نجح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة فى توفير هذه الفترة لإقامة المعسكر.



وينتظم المنتخب الأولمبي لكرة القدم فى معسكر بالإسكندرية من 27 إلى 30 أبريل الجاري استعدادا لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى المغرب من 24 يونيو إلى 8 يوليو القادمين، وهى البطولة التى يتأهل الثلاثة الأوائل فيها إلى أولمبياد "باريس 2024" بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا فى الملحق على تذكرة التأهل الرابعة.