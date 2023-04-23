بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي سيبدأ قريبا التدريس للأطفال

توقع الملياردير الأمريكى بيل جيتس أن يبدأ الذكاء الاصطناعى قريبا التدريس للأطفال ومساعدتهم على تحسين درجاتهم.

ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية عن جيتس قوله إن روبوتات المحادثة فى طريقها لتعليم الأطفال القراءة وثقل مهاراتهم فى الكتابة فى غضون عام ونصف العام.

وأضاف: سيصل الذكاء الاصطناعى لتلك القدرة ليصبح معلما جيدا مثل أى كائن بشرى، حيث تستطيع أداة ChatGPTفى الوقت الحالى كتابة نصوص شبيهة بكتابة البشر.

وكانت توقعات لـUBS Global Wealth Management أشارت إلى أن سوق أجهزة وخدمات الذكاء الاصطناعى ستنمو بمعدل سنوى مركب 20% ليسجل 90 مليار دولار بحلول 2025.