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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بيل جيتس: الذكاء الاصطناعي سيبدأ قريبا التدريس للأطفال

بيل جيتس
بيل جيتس
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توقع الملياردير الأمريكى بيل جيتس أن يبدأ الذكاء الاصطناعى قريبا التدريس للأطفال ومساعدتهم على تحسين درجاتهم. 

ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية عن جيتس قوله إن روبوتات المحادثة فى طريقها لتعليم الأطفال القراءة وثقل مهاراتهم فى الكتابة فى غضون عام ونصف العام.

وأضاف: سيصل الذكاء الاصطناعى لتلك القدرة ليصبح معلما جيدا مثل أى كائن بشرى، حيث تستطيع أداة ChatGPTفى الوقت الحالى كتابة نصوص شبيهة بكتابة البشر.

وكانت توقعات لـUBS Global Wealth Management أشارت إلى أن سوق أجهزة وخدمات الذكاء الاصطناعى ستنمو بمعدل سنوى مركب 20% ليسجل 90 مليار دولار بحلول 2025.

 

بيل جيتس التدريس للأطفال الذكاء الاصطناعي