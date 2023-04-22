مطار فرانكفورت يستقبل 4.3 ملايين مسافر في مارس الماضي

كشفت البيانات التي قدمتها شركة Fraport AG، المشغلة لمطار فرانكفورت، أنه في شهر مارس من هذا العام، سافر حوالي 4.3 مليون مسافر عبر هذا المطار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45.4 % مقارنة بشهر مارس في عام 2022.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم، لولا إضراب موظفي الخدمات العامة الذي استمر ليوم واحد في 27 مارس، كان المطار قدم خدماته لنحو 160 ألف مسافر إضافي، وهو ما يتوافق بعد ذلك مع زيادة تزيد عن 50 % سنويًا في نفس العام، وفي الوقت نفسه، مقارنة بشهر مارس 2019، ظلت حركة الركاب منخفضة بنسبة 23.5٪ في مارس 2023.

ووفقًا لأرقام المطارات، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، زادت حركة الركاب في مطار فرانكفورت بنسبة 56.0 % على أساس سنوي إلى حوالي 11.4 مليون مسافر، بينما بقيت 23.3 % دون مستوى ما قبل الوباء، أما بالنسبة لحركة الشحن في فرانكفورت، فقد استمرت في الانخفاض بنسبة 7.1 % على أساس سنوي في مارس 2023. ومع ذلك، كانت هناك زيادة في حركة الطائرات بنسبة 19.2 % على أساس سنوي إلى 32125 إقلاع وهبوط. في الوقت نفسه، توسع الحد الأقصى لأوزان الإقلاع المتراكمة (MTOWs) بنسبة 15.8 % على أساس سنوي إلى حوالي مليوني طن متري.

ومن بين المطارات في مجموعة فرابورت التي حققت أكبر نمو خلال شهر مارس من هذا العام مطار ليوبليانا (LJU) في سلوفينيا، والذي خدم 78،581 مسافرًا بزيادة قدرها 54.3 % على أساس سنوي.

والمطاران الآخران اللذان نما أيضًا خلال هذه الفترة هما المطاران البرازيليان فرابورت وفورتاليزا (FOR) وبورتو أليغري (POA)، مع زيادة حركة المرور مجتمعة بمقدار مليون مسافر وزيادة بنسبة 7.4 %.

كما لوحظت الزيادة في مطار ليما (ليم) في بيرو، والذي سجل حوالي 1.6 مليون مسافر، مما يمثل زيادة بنسبة 16.8 %.

وتظهر بيانات المطار أيضًا أن إجمالي حركة الركاب في 14 مطارًا إقليميًا يونانيًا ارتفع إلى 731،014 مسافرًا، بزيادة قدرها 33.4 %. بالإضافة إلى ذلك، سجلت مطارات Twin Star التابعة لـ Fraport والتي تخدم المدن الساحلية البلغارية بورغاس (BOJ) وفارنا (VAR) زيادة في حركة المرور بنسبة 87.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 103،316 مسافرًا بشكل عام.

وفي مارس 2023، كانت هناك أيضًا زيادة في حركة الركاب في مطار أنطاليا (AYT) على ساحل البحر المتوسط ​​التركي، بما يصل إلى مليون مسافر، بزيادة قدرها 23.3 % من عام إلى آخر.