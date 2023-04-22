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الأحد 23 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية اللبنانية تنصح مواطنيها في السودان بعدم استعمال السيارات الخاصة للتوجه للمراكز الحدودية

الخارجية اللبنانية
الخارجية اللبنانية
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نصحت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية المواطنيين اللبنانيين المتواجدين في السودان بعدم استعمال السيارات الخاصة للتوجه إلى المراكز الحدودية والاستعاضة عن ذلك بوسائل نقل جماعية حرصا على أمنهم وسلامتهم.

جاء ذلك بيان لوزارة الخارجية والمغتربين اليوم حول آخر التطورات في السودان، في إطار متابعة أوضاع اللبنانيين المتواجدين في السودان والراغبين بالتوجه على مسئوليتهم الشخصية برا الى الحدود المصرية.

ودعت الخارجية المواطنين الراغبين في التوجه برا للحدود المصرية إلى إيداع صور عن جوازات سفرهم إلى سفارة لبنان في القاهرة اليكترونيا.

وطلبت من اللبنانيين الراغبين بالمغادرة برا تحديد النقطة الحدودية المزمع الدخول منها الى الأراضي المصرية، مؤكدة أن السلطات المصرية يعود لها وحدها صلاحية إعطاء الاذونات، مشيرة إلى أن السفارة اللبنانية في القاهرة ستبلغ المواطنين بالموافقات فور تبلغها من السلطات المصرية.

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