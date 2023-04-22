صلاح ينقذ ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول الفوز على ضيفه نوتنجهام فورست، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني افتتح ديوجو جوتا النتيجة لليفربول في الدقيقة 47 وتعادل نوتنجهام عن طريق نيكو ويليامس في الدقيقة 51 وعاد جوتا ليسجل الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 55 وتعادل مورجان جيبس وايت في الدقيقة 67، وتقدم ليفربول مجددا عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 70 بعد تمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد.

وأصبح الملك المصري بعد هدف اليوم سادس أكثر لاعب سجل في تاريخ ليفربول في مختلف المسابقات بالتساوي مع روبي فاولر برصيد 183 هدفا، كما أصبح على بعد 3 أهداف فقط من صاحب المركز الخامس بيلي ليد.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 50 نقطة ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 27 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

