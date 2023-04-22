وفاة مالك محل حلويات وإصابة 5 من أسرته بتسمم إثر تناول وجبة سمك فاسدة

لفظ شخص أنفاسه اليوم السبت ثانى أيام العيد في مستشفي المنصورة التخصصي متأثرا بإصابته بتسمم غذائي هو وخمسة من أسرته إثر تناولهم وجبة سمك فيليه في بيته خلال آخر إفطار في شهر رمضان المبارك.

وأكد تقرير مستشفي المنصورة التخصصي أن المريض سعد السعيد السيد، 57 عاما، شريك في محل حلويات ومقيم فقي سمنود بمحافظة الغربية توفي ادعاء تناول طعام “سمك فيليه” إثر هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في عضلة القلب وفشلت محاولات الإنعاش القلبي الرئوي المتقدم والمستمر، وتم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقال مصدر طبي بمستشفى المنصورة التخصصي، إن المستشفى استقبلت مساء الخميس الماضي 6 مصابين بأعراض التسمم وهم سعد السيد 57 عاما وبسمة س. م 28 عاما ومحمد ج.ع 28 عاما، و أفنان س. م 20 عاما و جنى س. م 13 عاما و حسناء ا. ا 20 عاما.

وأضاف المصدر أن المصابين 6 أشخاص ظهرت عليهم أعراض تنميل في الشفايف، وارتخاء العضلات، وصعوبة في التنفس، وأن جميع الحالات كانت مستقرة ما عدا أحدهم تحت الملاحظة، إلي أن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته ، وجرى علاج 5 مصابين.

وكشف المصابون أن إصابتهم ناتجة عن تناول طعام سمك فيليه جري شرائه الساعة 4 عصرا من محل بيع الأسماك طارجا، وجري تجهيز وجبة الإفطار في المنزل وتناولوا طعام الإفطار بعد أذان المغرب، إلا أنه عند الساعة العاشرة مساء بدأت تظهر عليهم أعراض التسمم وتم دخولهم مستشفي المنصورة التخصصي بعد ظهور أعراض التسمم عليهم بحوالي ساعتين، إلا أن والدهم ساءت حالته.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى المنصورة التخصصي، وعليهم أعراض التسمم الغذائي، وبسؤال المصابين عن سبب ظهور أعراض التسمم الغذائي عليهم، في محضر الشرطة، أكدوا أنه جري تجهيز وجبة سمك فيليه في المنزل بعد شرائه من محل أسماك معروف في مدينة سمنود بمحافظة الغربية، وأن السمك كان طازجا وبدون بيانات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.